Wermelskirchener Beschwerde-Tool : Dafür wird der digitale Mängelmelder genutzt

Stefan Rabe ist IT-Spezialist der Stadt Wermelskirchen und zeigt die Beschwerde- und Mängelmelder-App. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Seit Oktober 2016 gibt es in Wermelskirchen den digitalen Mängelmelder, mit dem Bürger auf Probleme in der Stadt hinweisen können. Täglich erreichen die Verwaltung ein bis drei Meldungen. Wer sich worüber am häufigsten beschwert.

Reine Augenwischerei, die nur Tatendrang und kümmerndes Bemühen suggerieren, ist der digitale Mängelmelder der Stadt nicht. Das zeigen die Nutzungszahlen deutlich: Seit Einführung des Systems im Oktober 2016 erreichten die Stadtverwaltung über diesen Weg 2227 Hinweise. 2019 waren es bereits 335 Beschwerden, Reklamationen oder Meldungen von Missständen. Reagieren und Handeln müssen in der Regel Betriebshof, Kämmerei oder Ordnungsamt, denn in ihre Zuständigkeit fällt der Größtteil der Beschwerden über den Mängelmelder: Straßenwesen und Grünschnitt, Ordnungsangelegenheiten sowie Abfallwirtschaft lassen die Bürger am häufigsten zu Handy, Tablet oder Computer greifen.

„Ein klassischer Fall ist, dass Wanderer oder Spaziergänger illegal abgeladenen Müll im Wald entdecken und melden. Oder ein Bürger am Altglascontainer durch auftürmte Müllsäcke und Sperrmüll einen verwahrlosten Anblick vorfindet“, berichtet Stefan Rabe vom Haupt- und Personalamt, der sich unter anderem als Webmaster um die Internetpräsenzen der Stadt kümmert. „Manche Meldungen behaupten auch, dass der Müll von der Abfuhr nicht abgeholt wurde. Meist steckt da aber wohl dahinter, dass ein Bürger schlicht vergessen hat, seine Tonne an die Straße zu stellen“, sagt Rabe. Selbst dann bemühe sich die Stadt mit dem Abfuhrunternehmen um eine Lösung: „So etwas kann im Idealfall in einer Stunde zu aller Zufriedenheit erledigt sein.“ Für Fälle in Sachen Müll und Abfallbeseitigung ist bei der Stadtverwaltung die Kämmerei zuständig. Bei illegaler Entsorgung von Müll „in freier Wildbahn“ kommen in der Regel noch Ordnungsamt und Polizei hinzu. „In der Regel müssen wir mit dem Entsorger Kontakt aufnehmen, der die Abfuhr in die Tat umsetzt“, sagt Rabe. „In den Ämtern und Abteilungen ist jeweils ein eigenes E-Mail-Postfach nur für die Hinweise vom Mängelmelder eingerichtet.“ Das gelte für die Kämmerei in Sachen Abfalwirtschaft genauso wie für den Betriebshof oder das Ordnungsamt.

Info Der digitale Mängelmelder App Wermelskirchen ist als App für Android- und iOS-Handys verfügbar. Wer sich dieses Programm nicht auf seinem Smartphone installieren möchte, kann die Mängelmelderfunktion übers Internet nutzen.

www.wermelskirchen.de Zahlen Von den seit dem Start eingegangenen 2227 Hinweisen (956 via Handy-App, die anderen über die Homepage) entfielen bei den häufigsten Fällen 459 auf das Straßenwesen, 397 auf die Abfallwirtschaft, 280 auf den Baubetriebshof, 234 auf Ordnungsangelegenheiten, 229 auf Straßenbeleuchtung, 179 auf „Sonstiges“ und 117 auf Verkehrsordnungswidrigkeiten. Ganz unten auf der Liste stehen Schwerbehindertenangelegenheiten mit bislang einem Hinweis.

Auf diese Weise sei eine gute Übersicht und der kürzeste „Dienstweg“ gewährleistet. „Derjenige, der den Mängelmelder nutzt, kann ein Themenfeld anklicken, dem er seine Beschwerde zuordnet. Das Programm sendet den Hinweis dementsprechend automatisch an den zuständigen Adressaten“, sagt der 43-Jährige. Die nicht über die Markierung eines dieser Themenfelder zugeordneten Hinweise oder die Hinweise, die über die städtische Internetseite abgegeben werden, landen bei Rabe: „Dann leite ich die an die zuständigen Stellen weiter.“

Grundsätzlich gelte: Je konkreter die Hinweise und Informationen, umso schneller könne gehandelt werden. „Ist ein Beschaffungsprozess nötig, wie die Beauftragung eines Handwerkes oder Besorgung eines Ersatzteils bei einem defektem Spielgerät auf einem Spielplatz, nimmt das mehr Zeit in Anspruch, als wenn hausintern umgesetzt werden kann“, sagt Rabe. Obendrein gelte das „Mehr-Augen-Prinzip“, denn die Sekretariate vom Bürgermeister und der Dezernenten haben auch Zugriff auf das System – sehen also, welche Hinweise in Bearbeitung oder bearbeitet sind. „Das System versendet automatisch Erinnerungsmails an die Zuständigen, und die Bürger bekommen eine Eingangsbestätigung zu ihrer Beschwerde“, sagt Rabe. Pro Tag erreichen die Stadtverwaltung ein bis drei Mängelmeldungen: „Im Winter können es täglich bis zu zehn sein, wenn es um den Räumdienst geht.“