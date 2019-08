Neues haltbareres Material verwendet : Dach der Schwanenhalle ist rechtzeitig vor DHB-Turnier saniert

Wermelskirchen Rechtzeitig zum großen Handball-Turnier in Wermelskirchen ist die Dachsanierung der Schwanenhalle abgeschlossen. „Das Dach ist abgedichtet, die Beleuchtung wurde erneuert“, sagt Hartwig Schüngel, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, auf Nachfrage dieser Redaktion.

Wie berichtet, ist das Turnier das sportliche Highlight in der bislang zehnjährigen Geschichte der HSG Bergische Panther. Am Wochenende richtet der Drittligist eines von 16 Turnieren der ersten Runde des DHB-Pokals aus. Gespielt wird in der Schwanenhalle. Dort treffen an diesem Samstag (16 Uhr) die Panther auf den Wilhelmshavener HV und um 18.30 Uhr der TBV Lemgo auf Eintracht Hildesheim. Die Sieger spielen dann am Sonntag (16 Uhr) gegeneinander.