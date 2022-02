Aktion in Wermelskirchen : Dabringhausenerin gewinnt den Hauptpreis des Adventskalenders

Wermelskirchen Heike Busch aus Dabringhausen gewinnt den Hauptpreis des digitalen Adventskalenders der Stadt: ein Kunstwerk der Künstlerin Iris Seelig-Bayer. Es soll einen besonderen Platz in ihrem Zuhause bekommen.

Als glückliche Gewinnerin des Hauptpreises ging Heike Busch aus Dabringhausen hervor. Sie gewann das Kunstwerk von Iris Seelig-Bayer. Am Donnerstag wurde der Gewinnerin das Bild in den Räumlichkeiten des Kunstvereins, Markt 9, in Wermelskirchen persönlich von der Künstlerin – die ebenfalls aus Dabringhausen kommt – übergeben. Wie es der Zufall so wollte, stellten beide nach der Gewinnauslosung fest, dass sie sich bereits vom gemeinsamen Frauentreff kennen. „Es ist trotzdem immer schwierig Bilder zu verschenken“, sagte Iris Seelig-Bayer bei der Preisübergabe. Schließlich sei es nicht so leicht den persönlichen Geschmack des Gegenübers zu treffen. Aus diesem Grund entschied sich die Künstlerin für einen kleinen Wechselrahmen mit zwei Bildern – eines aus Acryll und eines aus Aquarell. Heike Busch freute sich über den Preis und versicherte gleich, dass das Kunstwerk definitiv einen besonderen Platz in ihrem Zuhause erhalten wird.