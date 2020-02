Altweiber : Dawerkusener spielen sich ins Rathaus

Wermelskirchen Das Dawerkusener Dreigestirn und Bürgermeister Rainer Bleek lieferten sich ein Duell.

Für das Dawerkusener Dreigestirn war es in diesem Jahr schwieriger, das Rathaus zu kapern: So einfach wie in den vergangenen Jahren wollten sich die versammelten Mitarbeiter der Stadtverwaltung nicht geschlagen geben. „Geht nach Hause!“, rief Bürgermeister Rainer Bleek, als die Dawerkusener samt Altstadtgarde und dem Grundewalder Tanzcorps gegen 13.30 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus einmarschierten. „Wir bieten euch einen Deal an“, rief Bauer Marcus. So sollte sich der Bürgermeister drei Spielen stellen – verliert er, werde das Rathaus gestürmt.

Unter lautem Jubel und Anfeuerungsrufen trat Bleek gegen Bauer Marcus im Dart-Duell an. Als die Zielscheibe an die Fassade angebracht wurde, rief einer der Dawerkusener: „Vorsicht, kein Kratzer ans Rathaus, sonst müssen wir noch 20 Jahre länger warten, bis es fertig ist!“ – und erntete lauten Beifall. Bleek verlor das Dart-Duell knapp, und schon stand die zweite Runde an, diesmal gegen Prinz Mario. Nacheinander mussten sie mit der Schaufel eines Baggers kleine Plastikbälle aus einer Holzkiste bugsieren. Bleek brauchte zwar deutlich länger, Spaß hat es ihm aber offensichtlich gemacht. Nach der dritten und letzten Aufgabe, der Überwindung eines Parcours’ mit angesaugter Spielkarte am Mund, gab sich Bleek geschlagen und gewährte den Jecken Eintritt ins Rathaus, das sie laut jubelnd stürmten. „Das Ganze muss ja auch ein bisschen was mit Sturm zu tun haben“, sagte Bleek im Anschluss. „Trotzdem hätte ich natürlich gerne ein Spiel gewonnen.“