Jahresversammlung der CDU Dabringhausen : Mobiles Bürgerbüro kommt noch nicht so gut an

Arne Feldmann und der neue Bus vom Ordnungsamt. Die neue mobile Einsatzzentrale vom Ordungsamt der Stadt kommt in Dabringhausen aber noch nicht so gut an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dabringhausen Der Vorstand der CDU Dabringhausen wurde einstimmig wiedergewählt. Mit 17 Jahren ist Erik Hölterhoff der wohl jüngste Beisitzer in einem CDU-Vorstand innerhalb des Kreises.

Im Rückblick auf Themen, mit denen sich die Dabringhausener Christdemokraten im vergangenen Jahr beschäftigten, kommentierte Schneider: „Der neue Bezirksbeamte der Polizei ist vor Ort und gibt Bürgernähe. Das mobile Bürgerbüro ist nicht so gut angenommen worden, wie ursprünglich gedacht.“ Zu den Querelen zwischen Anwohnern und DTV am Höferhof-Sportplatz sagte der Vorsitzende: „Wenn jeder auf den anderen Rücksicht nimmt, dann muss das funktionieren. Beim Parken scheint es ja bereits geklappt zu haben, da hat das Einwirken schon Erfolg gezeigt. Jetzt hoffen wir, dass Maßnahmen und Ideen des Sportvereins gerade in den kommenden Sommermonaten Früchte tragen.“ Kassierer Martin Fleschenberg berichtete von einem völlig unspektakulären Jahr, was die Finanzen des Ortsverbandes angeht: Ziehe man die Pflichtabgaben an den Kreisverband ab, seien dem Ortsverband 600 Euro an Einnahmen geblieben, denen 310 Euro an Ausgaben gegenüber standen.