CVJM Dhünn feiert 150. Geburtstag Ein Gästebuch der besonderen Art

Info

Programm Der CVJM Dhünn hat fast jeden Monat im Jubiläumsjahr eine besondere Veranstaltung im Festprogramm untergebracht: Am 14., 19. und 23. Juni wird zum Public-Viewing eingeladen. Am 22. Juni findet der Mittsommernachtslauf statt. Am 4. Juli ist eine Allianz-Bibelstunde mit Holger Noack vorgesehen, am 30. August findet ein Whiskey Tasting mit Anke Schwarz statt. Am 4. September wird zum Bibel-Kreativ-Frauenkreis eingeladen, am 9. November zum Puzzleabend, am 23. November zum Kneipenquiz und am 14. Dezember zum Weihnachtsdorf.

Noch mehr Informationen gibt es auf der Internetseite des CVJM unter

cvjm-dhuenn.de