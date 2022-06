Projekt des ROCKID.one e.V. : Crowdfunding für Lernroboter in Grundschulen

Auch die Tenter Grundschule lernt mit Lernrobotern. Foto: ROCKID.one e.V.

Wermelskirchen Medienkompetenz und Digitalisierung sollen durch das neue Projekt gestärkt werden. Weitere 50 Schulen sollen in diesem Jahr hinzukommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lern-Robotik, Sicherheit im Umgang mit Medien und Bildung für nachhaltige Entwicklung soll auch an Grundschulen selbstverständlich werden!“ – Das ist die Forderung des Vereins ROCKID.one. „Gegenwärtig fehlen allein in NRW circa 8000 Lehrkräfte. Das betrifft insbesondere viele Grundschulen“, sagt der. Um Lehrkräfte zu unterstützen, hat der Verein bereits in zwölf Grundschulen und zwei Förderschulen das Projekt „Azubis an Schulen“ etabliert. Damit sollen Medienkompetenz und Digitalisierung vorangetrieben werden.

„Unser Ziel ist es, in diesem Jahr noch mindestens 50 weitere Grundschulen in das Projekt zu integrieren“, so Marco Frommenkord, Zweiter Vorsitzender. Neben neuen Schulen sollen jedoch auch möglichst alle dritten und vierten Schuljahre der bereits im Projekt befindlichen Grundschulen involviert werden. Aktuell seien rund 650 Schüler und 40 Azubis in dem Projekt aktiv.

Um das Projekt umsetzen zu können, wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. „Beim Crowdfunding geht es darum, durch viele Unterstützer eine Projektidee zu verwirklichen“, erläutert Mario Schwarz, Erster Vorsitzender. Das Ziel hat der Verein auf 25.000 Euro festgelegt. Damit sollen unter anderem neue Lernroboter, 3D-Druck-Stifte und Coding-Baukästen angeschafft werden. „Zudem binden wir externe Experten ein, die die Azubis vor Beginn der Medienstunden zum Beispiel zum Thema Lern-Robotik coachen“, so Schwarz. Aber nicht nur finanzielle Unterstützung ist willkommen. Der Verein betont, dass für die Ausweitung in weitere Klassen und Schulen auch Azubis benötigt werden. Unternehmen und Schulen können sich bei Interesse direkt an info@rockid.one wenden. Unter dem Link www.startnext.com/azubis-an-schulen finden sich Informationen zum Projekt und Crowdfunding.

(lauw)