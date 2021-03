Der Haushaltsentwurf 2021 für Wermelskirchen : Covid-19-Gesetz sorgt für den Haushalts-Ausgleich

Die wichtigsten Haushaltszahlen im Überblick. Foto: Ferl

Wermelskirchen Der Haushaltsentwurf 2021 steht ganz unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Mit Schlüsselzuweisungen und Bilanzierungshilfe in Millionenhöhe gelingt der Haushaltsausgleich. 2022 stehen Steuererhöhungen an, ansonsten ist mit einem deutlichen Minus zu rechnen.

Das über 600-seitige Werk, das am Montag den Kommunalpolitikern in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorgelegt wurde, hat es in sich. Der Haushaltsentwurf 2021 stellt planerisch sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Finanzplanungsjahren einen Haushaltsausgleich dar. Doch der Blick des Kämmerers ist nicht nur auf 2021 gerichtet – er rechnet schon ab 2022 mit einem deutlichen Minus, denn hohe Investitionen wie Sekundarschule, Brandschutz , Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept sowie Hallenbad sind inzwischen feste Kostengrößen, aus deren resultierenden Folgekosten, aber auch zur Deckung der Liquidität Kompensationen zur dauerhaften Finanzierung erfolgen (müssen), so der Kämmerer in seiner Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf.

Das ausgleichende Ergebnis in 2021 ist laut Kämmerer auch in einer hohen Schlüsselzuweisung in Höhe von rund sechs Millionen Euro begründet. Die wird allerdings nach heutigem Stand in 2022 nicht mehr fließen. Diese und die von Bund und Land in 2020 ausgezahlte Gewerbeausgleichssteuerzahlung führt wiederum zu erhöhten Umlagen für die Stadt in 2022. Hier wird die Stadt, wenn das rechtlich möglich ist, entsprechende Rückstellungen bilden.

Info Coronabedingte Ausfälle im Haushalt 2021 Gewerbesteuer 6 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahme 453.000 Euro Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2,7 Mio. Euro Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 43.000 Euro Vergnügungssteuer 68.000 Euro Elternbeiräte Kindergärten 81.040 Euro Elternbeiräte Tagespflege 35.000 Euro Elternbeiräte OGS 63.130 Euro Kostenträger Corona 50.0000 Euro

In den Jahren 2021 bis 2024 sind in Entwurf insgesamt 34,2 Millionen Euro an coronabedingter Belastung veranschlagt. Für 2020 wird von etwa sechs Millionen Euro ausgegangen, so dass der Haushalt ab 2025 mit etwa 40,2 Millionen Euro zusätzlich belastet wird. Das sind dann jährlich etwa 800.000 Euro – und das über 50 Jahre.

Der Gewerbesteueransatz sinkt von 25 Millionen Euro (2020) auf 20 Millionen (2021). Erfreulich ist indes die Gewinnabführung von BEW und dem Abwasserbetrieb. Die BEW wird wohl auch 2021 einen Betrag von 1,255 Millionen Euro überweisen, der Abwasserbetrieb 1,75 Millionen Euro. Gewerbe- wie auch die Grundsteuern bleiben in 2021 unangetastet.

Kämmerer Dirk Irlenbusch nennt im Entwurf die maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Haushalt.

Corona-Pandemie Die Auswirkungen können mit einer Bilanzierungshilfe nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz temporär kompensiert werden. Für das Jahr 2021 sind das außerordentliche Erträge in Höhe von 8,65 Millionen Euro.

Schlüsselzuweisungen Für das Jahr 2021 erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisungen von 5,9 Millionen Euro. 2020 gab es 2,3 Millionen Euro, 2022 wird es keine geben..

Personal Die Personalaufwendungen steigen in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1,97 Millionen Euro ( + 6,7 Prozent). Die Steigerung resultiert in erster Linie aus der Einrichtung neuer Stellen für den Kindergartenbereich, im zentralen Personal- und Organisationsbereich, des Betriebshofes und der Kämmerei. Ebenfalls sind Tarifsteigerungen enthalten.

Investitionen Im Haushaltsentwurf sind für 2021 Investitionen in Höhe von 35,3 Millionen Euro eingeplant. Der Investitionsbedarf für 2022 bis 2024 beträgt 133 Millionen Euro.

Kreditaufnahmen Im Jahre 2021 ist die Aufnahme von 21,3 Millionen Euro an Investitionskrediten vorgesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere erhebliche Kredite in Höhe von rund 93 Millionen Euro vorgesehen.

Die Risiken des Haushaltes bestehen in dem Ansteigen des Zinsniveaus, was besonders bei den Liquiditätskrediten kurzfristig zu deutlich höherem Aufwand führt. Kämmerer Dirk Irlenbusch: Der Anstieg der Liqiditätskrdite auf rund 67 Millionen Euro erhöht das Zinsrisiko erheblich und erfordert ein starkes Gegenlenken – indem die Haushaltskonsolidierung konsequent weitergeführt wird. Ein steigendes Zinsniveau wird auch auch negativ auf die Investitionskredite von insgesamt 140 Millionen Euro auswirken.