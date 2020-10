Schlechte Kommunikation im Kreis : Zwischen Hoffen und Bangen – keine Infos über Abstriche

Wermelskirchen Familie wartet vier Tage nach Beendigung der Quarantäne auf das Abstrich-Ergebnis. Sie waren im Kreisgesundheitsamt nicht auffindbar. Ist man dann automatisch gesund?

Nach dem Covid-19-Test habe der Oberbergische Kreis am Montag, 5. Oktober, das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises über den Fall informiert; „Dieser meldete sich aber erst am Dienstag bei unserem Schwager.“ Und dann wurde nicht mal eine Quarantäne-Bescheid für den Montag ausgestellt, so dass „mein Schwager, der aus Vorsicht am Montag nicht zur Arbeit ging, um seine Kollegen nicht anzustecken, jetzt unbezahlten Urlaub nehmen musste“. Zwei Tage nach der Info kam erst die Aufforderung zum Abstrich, die Quarantäne wurde bis zum 11. Oktober festgesetzt.

Was danach passierte, lässt Konsen heute noch die Haare zu Berge stehen. „Vier Tage bekamen mein Schwager und meine Schwägerin keine Infos, wie die Tests ausgefallen sind. Was wäre passiert, wenn die Abstriche negativ gewesen wären und mein Schwager wäre zur Arbeit gegangen und die Kinder im Kindergarten?“, so Konsen. Er bezeichnete dieses Verhalten des Kreises als „fahrlässig“; zumal man den beiden auf mehrfache Anfrage seitens des Kreises erklärt hätte, dass die Ergebnisse nicht auffindbar seien. Und wenn man nicht mehr in Quarantäne sei, sollte man davon ausgehen, dass die Abstriche negativ ausgefallen seien. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag gefunden.