Einkaufen in Wermelskirchen Countdown für letzte Papiergutscheine und Dellmark-Guthaben

„Das ist gut für den Handel“, sagt Jochen Offermann, der vom System überzeugt ist. „Wir haben schon 2020 in Wipperfürth die Wipp-Card eingeführt, und das läuft dort schon lange sehr erfolgreich.“ Mit diesen guten Erfahrungen sei es für ihn selbstverständlich, auch in Wermelskirchen mitzumachen. Als kleinen Anreiz gab es für jeden Mitarbeiter einen Dellmark-Gutschein nach der Schulung. So konnten erste Transaktionen ausprobiert werden. „Inzwischen haben bei uns nun schon einige Wermelskirchener mit der Dellmark bezahlt“, sagt Offermann.