Kommunalwahl in Wermelskirchen : Countdown für die Wahl läuft

WermelskirchEN Bis Montag, 27. Juli, 18 Uhr, haben Bürgermeisterkandidaten und Parteien/Wählergemeinschaften Zeit, ihre Unterlagen im Rathaus einzureichen. Am 30. Juli tagt der Wahlausschuss.

Sich nämlich einfach für die Bürgermeisterwahl aufstellen zu lassen – was theoretisch noch bis Montag möglich wäre – ist praktisch nicht machbar. Ohne die Unterstützung einer Partei und der Aufstellungsversammlung im Rücken, bräuchte der Kandidat Unterschriften von Unterstützern. „Das ist für die kommende Wahl in Wermelskirchen nicht der Fall, weil alle Kandidaten von Parteien unterstützt werden“, so Görnert.

Aktuell haben noch nicht alle Bewerber um das Bürgermeisteramt sowie Parteien/Wählergemeinschaften ihre Unterlagen eingereicht. Zeit haben sie bis Montag, 27. Juli, 18 Uhr. Am Wahltag selbst gelten die Hygienevorschriften nach den Maßgaben des Ministeriums. Um besonders ältere Menschen zu schützen, werden in den in diesem Jahr in den Wermelskirchener Altenheimen keine Wahllokale eingerichtet. Das bedeutet: Das Wahllokal für den Bezirk 2.0 ist nicht im Seniorenpark Carpe Diem, sondern in der Sekundarschule. Der Wahlbezirk 5.0 macht seine Kreuze nicht im Haus Vogelsang. sondern in der Waldschule und statt im Carpe Diem in Dabringhausen wählt der Bezirk 17.0 in der Mehrzweckhalle.