Coronavirus : Bürgertelefon des Kreises Rhein-Berg auch am Wochenende besetzt

Bürgertelefon des Kreises Rhein-Berg auch am Wochenende besetzt

Am Bürgertelefon werden Fragen zu Hygienemaßnahmen und Übertragung des Coronavirus beantwortet. Foto: dpa/Marc Müller

Wermelskirchen Der Kreis hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Anfragen zum Coronavirus erhalten. Deswegen wird der Service auf das Wochenende ausgeweitet.

Der Rheinisch-Bergische Kreis weitet den Service seines Bürgertelefons zu Fragen rund um das Coronavirus aus. Auch am Wochenende können sich Bürger unter 02202 131313 im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr an die Kreisverwaltung wenden. Während der Woche ist das Telefon von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Wie aus einer Pressemeldung des Kreises hervorgeht, erhielten die Mitarbeiter der Kreisverwaltung in den vergangenen Tagen zahlreiche Anrufe. Allein am Donnerstag habe es rund 300 Anfragen gegeben. Dabei ging es um Hygienehinweise, den Übertragungsweg des Virus und um die Schließung der Johannes-Gutenberg-Realschule in Bergisch Gladbach-Bensberg.