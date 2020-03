Kommunalwahl 2020 in Wermelskirchen : Virus drängt Wahlkampf in den Hintergrund

Wermelskirchen Die Einschränkung des öffentlichen Lebens wirkt sich auch auf die Parteien in der Stadt aus. Politische Erfolge sind Nebensache.

Trotzdem: Es wird ein Leben nach Corona geben, und dazu gehört auch die Kommunalwahl. Persönliche Besuche und Veranstaltungen werden sich in den kommenden Monaten schwierig gestalten. Was planen die Parteien stattdessen? „Wir sind sowieso schon ziemlich aktiv in den sozialen Netzwerken und haben noch einige Ideen, das weiter auszubauen“, erzählt CDU-Fraktionschef Christian Klicki. In der Überlegung sei etwa ein Podcast, in dem politische Entscheidungen hintergründig erklärt werden. Wichtig sei den Christdemokraten vor allem auch die Bürgerbeteiligung – die könne man auch ohne direkten Kontakt fördern, beispielsweise mittels einer Skype-Sprechstunde. Auch interaktive Umfrage- und Diskussionsformate in den sozialen Netzwerken seien denkbar. Der Wermelskirchener Linken liegt die Digitalisierung ebenfalls am Herzen – auch unabhängig von Corona. „Wenn man die jüngeren Menschen erreichen möchte, muss man auch im Internet präsent sein“, sagt Linken-Chef Mike Galow. Das Interesse an Info-Ständen hingegen, die momentan sowieso undenkbar sind, habe in den vergangenen Jahren stark nachgelassen. „Es sei denn“, sagt Galow, „man hat Feuerzeuge und Kugelschreiber.“ Auch seine Partei will die Aktivität in den sozialen Netzwerken mit dem Näherrücken der Kommunalwahl erhöhen. Auch die Wermelskirchener Grünen wollen verstärkt auf Social Media setzen, etwa auf Youtube. „Das wollen wir machen, und das müssen wir machen“, sagt Fraktionschef Stefan Janosi. Trotzdem wolle man nicht auf den direkten Kontakt und Diskussionen verzichten – auch wenn das momentan gezwungenermaßen der Fall ist. So sei etwa eine Podiumsdiskussion mit Schülern angedacht worden, aus der jedoch aufgrund der aktuellen Umstände zunächst nichts wird. Auch dürfe man nicht vergessen, so Janosi, dass es immer noch viele, insbesondere ältere Menschen gibt, die die neuen Medien nicht nutzen.

Werden Wahlplakate also weiterhin aufgehängt? Die wurden in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert, viele Bürger und auch Parteien hatten sich über die „zugepflasterte“ Innenstadt beschwert. Seit neuestem gilt: Jede Partei darf nur noch sechs Plakate im Innenstadtbereich (Eich, Kölner-, Obere Remscheider-, Telegrafen-, Carl-Leverkus-Straße und Markt) aufhängen. Diese neue Regelung stößt bei den Parteien weitgehend auf Zustimmung und Akzeptanz. „Plakate sind Marketing von gestern, mittlerweile gibt es viel bessere Möglichkeiten“, sagt Grünen-Chef Janosi. „Wir halten aus Umweltschutzgründen sowieso wenig von Ressourcenverschwendung und werden daher nur punktuell welche aufhängen.“