Corona und Grippe Impf-Nachfrage ist in Wermelskirchen hoch

Der Schutz vor einem schweren Erkrankungsverlauf bei der Infektion mit dem Covid 19-Virus ist in Wermelskirchen derzeit stark nachgefragt. Das bestätigen Hausärzte im Gespräch mit unserer Redaktion. So wurde allein in der Praxis von Tobias Hopff an der Altenberger Straße in Dabringhausen seit Erscheinen des an die neue und vorherrschende Virusvariante XBB.1.5 angepassten Corona-Impfstoffs in der zweiten September-Hälfte knapp 200 Mal der „Pieks“ in den Oberarm gesetzt. „Ich würde die Nachfrage nach der angepassten Corona-Impfung als ausgedehnt bezeichnen – sie ist gut nachgefragt“, stellt Tobias Hopff, der Sprecher der Hausärzte in Wermelskirchen ist, fest.