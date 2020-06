Fakten & Hintergrund : Coronavirus verhindert Direktwahlbüro

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Das wird auch am 13. September so möglich sein. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Wermelskirchen Fakten & HIntergrund Die Stadt weiß erst seit dem 25. Mai, dass die Kommunalwahl nun doch am 13. September stattfindet. Das Wahlbüro wird im August geöffnet. Die Suche nach Wahlhelfern gestaltet sich angesichts der Corona-Pandemie schwierig.

Mit der jüngsten Entscheidung der Landesregierung, nun doch am 13. September die Bürger ihre Stadt- und Kreisräte sowie Bürgermeister wählen zu lassen, sind in den Rat- und Kreishäusern die Vorbereitungen angelaufen. Auch die Parteien stellen jetzt ihre Kandidaten auf, da die Corona-Zwangspause einiges verhinderte. CDU und SPD haben diesen Schritt bereits abgeschlossen. Wir geben einen ersten Überblick über alles rund um die Kommunalwahl in dieser Stadt.

Die Zahl der Wahlberechtigten In Wermelskirchen dürfen rund 29.200 Personen wählen gehen, 2014 waren das 29.515. Kreisweit sind es 233.979 Deutsche und EU-Europäer.

Die Zahl der EU-Wahlberechtigten Deutlich gestiegen ist die Zahl der EU-Wahlberechtigten in Wermelskirchen. Waren es in 2014 nur 93 Personen, die sich ins Wählerverzeichnis eintragen ließen, sind es zurzeit 1391.

Jugendliche gehen wählen 940 junge Leute zwischen 16 und 18 Jahren dürfen in diesem Jahr erstmals wählen.

Welche Parteien treten an? Alle derzeit im Rat der Stadt vertretenen Parteien – CDU, SPD, WNKUWG, Grüne, FDP, BüFo – haben Unterlagen von Amts wegen erhalten, sowie zusätzlich Die Linke und AFD. Die Partei Zukunft-Wk hat sie angefordert.

Bis wann müssen die Unterlagen im Rathaus vorliegen Aktuell gilt noch als Termin der 16. Juli. Es gibt aber einen neuen Gesetzentwurf zur Durchführung der Kommunalwahlen 2020. Darin heißt es, dass bis zum 27. Juli, 18 Uhr, die Unterlagen zurückgegeben werden müssen. Das ist dann der 48. Tag vor der Wahl.

Gibt es neben den drei bekannten Bürgermeister-Kandidaten Rainer Bleek, Marion Lück und Marco Frommenkord noch andere, bislang unbekannte, die Unterlagen angefordert haben? Nein.

Müssen die bekannten Kandidaten Unterstützungsunterschriften vorlegen? Nein, die drei bekannten Kandidaten brauchen auch keine Unterstützungsunterschriften, weil sie für etablierte Parteien kandidieren.

Wann wird das Wahlbüro eröffnet? Nach derzeitigem Stand wird das Wahlbüro entweder am 3. oder 10. August öffnen; ein Direktwahlbüro wird es aber aller Voraussicht nach aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht geben.

Seit wann weiß die Stadtverwaltung, dass nun am 13. September gewählt wird? Definitiv und offiziell erst seit dem 25. Mai 2020.

Was müssen die Wermelskirchener wählen? Der neue Bürgermeister wird gewählt, ebenso die Vertreter für Stadt- und Kreistag. Bürger, Stadtrat, Kreistag. Damit waren alle Kommunalpolitiker sechs Jahre im Amt. Normalerweise läuft eine Legislaturperiode über fünf Jahre. 2020 ist die Ausnahme, denn Ziel ist, dass Hauptgemeindebeamte sowie Stadt- wie Kreistag künftig immer an einem Wahltag gewählt werden. Der Landrat wird nicht gewählt, er ist bis 2025 im Amt, das sein Vorgänger Tebroke 2017 in den Bundestag gewählt wurde und Santelmann seither erst im Amt ist.

Was wird sich in Corona-Zeiten in den Wahlbüros ändern? Vieles: Wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, das Direktwahlbüro anzubieten. Weiterhin können die drei Altenheime Carpe diem in Wermelskirchen und Dabringhausen und Haus Vogelsang nicht genutzt werden, so dass drei neue Wahllokale für die Wahlbezirke 2.0, 5.0 und 17.0 gesucht wurden (die Zusagen stehen noch aus). Die Stadt wird die Änderungen noch bekannt geben. Es sind erhöhte Hygieneschutzvorkehrungen im Wahllokal erforderlich, wie das Nutzen von Desinfektionsmittel, weiterhin ist ein Mundschutz für die Wahlhelfer in den meisten Wahllokalen wegen fehlender Möglichkeiten zur Einhaltung des Mindestabstandes erforderlich.

Rechnet die Stadt mit einem höheren Aufkommen an Briefwahlanträgen? Ja, es wird von einem erhöhten Briefwahlaufkommen in kürzerer Zeit ausgegangen (nach dem Gesetzesentwurf eine Woche weniger). Die Wähler sollten das Wahllokal mit Mundschutz betreten und möglichst einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Darüber hinaus wird vor den Wahllokalen darauf geachtet werden müssen, dass sich weder im noch vor dem Wahllokal zu viele Menschen befinden (Maximale Personenzahl im Wahllokal, Einhaltung der Mindestabstände).

Gibt es genügend Wahlhelfer? Oder sagen die inzwischen alle ab, weil sich keiner anstecken will? Die Stadt beginnt verstärkt in diesen Tagen mit der Suche, die Nachfrage und freiwillige Meldungen sind noch sehr überschaubar.

Haben alle Parteien schon ihre Kandidaten aufgestellt? Es liegt dem Wahlleiter derzeit nur ein gültiger gemeinsamer Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters von CDU und BüFo vor.