Finanzen in Wermelskirchen : Corona kostet die Stadt 6 Millionen Euro

Finanzen in Wermelskirchen

Wird der Haushaltsausgleich in diesem Jahr geschafft? Die Kämmerei arbeitet daran. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Wermelskirchen Weniger Einnahmen und höhere Ausgaben in der Corona-Pandemie sorgen dafür, dass Wermelskirchen auch erstmal weiterhin nach dem Haushaltssicherungskonzept plant. Zumindest, bis der Jahresabschluss fertig ist.

Das Thema Haushalt ist kein beliebtes in Wermelskirchen. Zumindest nicht seit 2012. Seitdem ist die Stadt im Haushaltssicherungskonzept (HSK), das darauf abzielt, in einem zeitlich gesetzten Rahmen den Haushalt zu sanieren, damit die Stadt leistungsfähig bleibt. Eigentlich wollte Kämmerer Dirk Irlenbusch in diesem Jahr verkünden, dass Wermelskirchen das Haushaltssicherungskonzept verlassen kann. Immerhin zielte alles darauf ab, dass der Haushalt 2020 ausgeglichen sein würde.