Bildung in Wermelskirchen Corona-Folgen sind in den Wermelskirchener Schulen deutlich spürbar

Laut Elvira Persian, Leiterin des Gymnasiums, seien auf jeden Fall Veränderungen bemerkbar. „Ob sie nun wirklich ursächlich mit Corona zusammenhängen, lässt sich ohne entsprechende Vergleichsgruppen natürlich nur vermuten“, sagt sie. Aber gerade die jüngeren Jahrgangsstufen hätten das normale Zusammenleben nicht in der Form gelernt, wie es unter normalen Umständen möglich gewesen wäre. „Man merkt das daran, dass der soziale Umgang miteinander nicht so gut funktioniert“, sagt sie. Auch der Distanzunterricht könne den in Präsenz nicht ersetzen. „Am Bildschirm wird nicht alles direkt verstanden, der Lehrkraft fehlt der Blick ins Heft – und in den Fremdsprachen kann so auch die Aussprache gar nicht richtig geübt werden“, sagt sie. Eine kritische Entwicklung sei die Abnahme der Konzentrationsfähigkeit unter den Kindern und Jugendlichen. Interessant sei übrigens, dass ganz ähnliche Merkmale auch bei der finnischen Austauschklasse, die aktuell zu Gast sei, bemerkt würden.