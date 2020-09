Kinder und Betreuer in Wermelskirchen in Quarantäne : Corona-Fall: Kita Jörgensgasse geschlossen

Kinder und Betreuer in Wermelskirchen in Quarantäne

Wermelskirchen Der Kreis hat per Verfügung die städtische Kindertagesstätte Jörgensgasse geschlossen. Ein Kind war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Jetzt werden von allen Kindern und Betreuern Abstriche gemacht.

Quarantänefall in der städtischen Kindertagesstätte Jörgensgasse: Der Kreis hat die Kita am Donnerstag geschlossen. Bis zum 25. September sind alle Kinder und Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Diese „Absonderung“ hat der Rheinisch-Bergische Kreis in einer Allgemeinverfügung angeordnet. Kindern und Mitarbeitern ist es bis zum 25. September untersagt, ihre Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen.

Wie das Gesundheitsamt des Kreises mitteilt, wurde ein Kind aus der Kindertagesstätte positiv auf das Coronavirus getestet. Das Kind hatte, so die Kreisverwaltung auf Anfrage, am 11. September Symptome gezeigt. Es war an diesem Tag aber noch in der Kindertagesstätte. Nach Ermittlungen des Gesundheitsamtes gab es gruppenübergreifende, vermischte Angebote wie beispielsweise gemeinsames Frühstücken und Singen sowie Spielgruppen im Außenbereich. Daher werden alle Kinder, so teilt das Gesundheitsamt mit, und Personen aus der Betreuerschaft als Kontaktpersonen 1. Grades eingestuft und unter Quarantäne gesetzt. Dies hat auch die Schließung der Einrichtung zur Folge.