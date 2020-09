„carpe diem“ in Dabringhausen : Bewohner von Senioren-Park mit Coronavirus infiziert

IM Senioren-Parke Carpe Diem in Dabringhausen ist ein Corona-Fall bekannt geworden. Foto: Udo Teifel

Dabringhausen Ein weiterer Corona-Fall in Wermelskirchen ist bekannt geworden. Infiziert ist ein Bewohner des Senioren-Parks „carpe diem“ in Dabringhausen. Das Gesundheitsamt führt nun eine Abstrichaktion durch.

Eine Person aus der Bewohnerschaft einer Wermelskirchener Pflegeeinrichtung wurde im Rahmen des Aufnahmetests positiv auf das Coronavirus getestet. Das wurde dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises am Freitag mitgeteilt. Aufgrund von Kontakten zu anderen wenigen Bewohnern und zu Mitarbeitern, führt das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises noch am selben Tag im Senioren-Park „carpe diem“ in Dabringhausen vorsorglich eine Abstrichaktion vor Ort durch.

Ausstehende Testergebnisse gibt es außerdem von der städtischen Kindertagesstätte Jörgensgasse, wo am Freitagvormittag ebenfalls ein Corona-Fall bekannt wurde. Dort wurden rund 70 Personen abgestrichen. Die Testergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

Weitere Ergebnisse werden vom Berufskolleg in Bergisch Gladbach erwartet, wo rund 30 Personen abgestrichen wurden und auch von der LVR-Schule am Königsforst in Rösrath.

Kreisweit sind aktuell 50 Personen infiziert, drei davon befinden sich in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus im Rheinisch-Bergischen Kreis. Zudem befinden sich 380 Personen in Quarantäne. Bei allen neuen Fällen ist der Infektionsursprung derzeit noch unklar.