Infizierter Schüler : Corona-Fall an Bergischem Berufskolleg in Wermelskirchen

Corona-Fall an Bergischem Berufskolleg in Wermelskirchen

Wermelskirchen Gestern wurde ein Schüler einer Wermelskirchener Schule positiv auf das Coronavirus getestet.

Neben dem Fall in Wermelskirchen sind gestern auch acht weitere Corona-Fälle bekannt geworden: fünf in Bergisch Gladbach sowie je einer in Burscheid, Odenthal und Overath. Kreisweit sind somit aktuell 68 Personen infiziert, es befinden sich 481 Personen in Quarantäne, das sind 83 Personen mehr als gestern.