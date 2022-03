Erweiterung der Geschäftsführung in Wermelskirchen : Corinna Dräger leitet Diakoniestation

Nach der Entscheidung des Aufsichtsrates (v.l.) Robert Stosberg (Aufsichtsratsvorsitzender der Diakoniestation), Corinna Dräger (Geschäftsführerin der Diakoniestation) und Peter Siebel (Geschäftsführer der Diakoniestation) Foto: Bernd Röttgers/Diakoniestation WK gGmbH

Wermelskirchen Bei der Diakoniestation Wermelskirchen legt Peter Siebel nach 18 erfolgreichen Jahren an der Spitze aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein und übergibt vorerst all seine Aufgaben an Corinna Dräger.

Die 34-Jährige ist seit Jahresbeginn ebenfalls Geschäftsführerin und wird dem Unternehmen nun allein vorstehen. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin hat bereits Erfahrung bei einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und als Führungskraft im Gesundheitswesen gesammelt. Außerdem ist sie ausgebildete Ergotherapeutin.

„Wir respektieren den Wunsch von Peter Siebel, kürzer zu treten. Er hat die Diakoniestation geprägt und hier ein besonderes Betriebsklima geschaffen. Gleichzeitig danken wir Corinna Dräger dafür, dass sie sofort Verantwortung für die Mitarbeiter übernimmt. Hier sehen wir das Unternehmen in guten Händen“, sagt Robert Stosberg, Aufsichtsratsvorsitzender der Diakoniestation Wermelskirchen.

Über 200 Fachkräfte aus unterschiedlichsten Bereichen kümmern sich dort um mehr als 500 Menschen aus der Umgebung. Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte, Tagespflegen, ambulante- und hauswirtschaftliche Versorgung, Betreuungsdienste und demnächst auch ein Hospiz gehören dazu.

„Ich habe erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist, zunächst meine eigene Gesundheit in den Vordergrund zu stellen“, sagt Siebel. „Ich danke allen, die bisher den eindrucksvollen Weg unserer Diakoniestation mitgegangen sind und uns auf vielfältige Weise unterstützt haben.“

Die neue Geschäftsführerin Corinna Dräger ist im Bergischen Land aufgewachsen und nach Abstechern ins Ruhrgebiet und nach Köln wieder beruflich zurückgekehrt. Sie betont: „Wirtschaftlichkeit ist auch bei konfessionellen Trägern inzwischen ein Muss. Aber auch wenn die Zahlen stimmen, ist ein Unternehmen nicht automatisch erfolgreich. Das gelingt nur mit dem richtigen Geist unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin froh, dazugehören zu dürfen.“

In ihrer Freizeit widmet sich Corinna Dräger am liebsten ihrer Familie, Reisen und dem Triathlontraining.

(tei.-)