Wermelskirchen: Cooler Jazz im Haus Eifgen

Wermelskirchen Fetziger Jazz bei hohen Temperaturen? Das kann ins (schweißnasse) Auge gehen. Nicht so bei der Jazz Session am Donnerstag im Haus Eifgen.

Ganz vorne prägte Valeria Laffin die Stücke, die sie sang, durch impressive Intensität und Hingabe. Ihr Bossa-Nova „One Note Samba“ von Antônio Carlos Jobim kam klar und einfühlsam, wenngleich bestimmend. Sie gab das musikalische Zepter nicht aus der Hand – an diesem Abend eine Königin des Jazz. Mit „I Love Being Here With You“ (Peggy Lee) sang sie allen aus den Herzen. Also nicht verwunderlich, dass das offiziell letzte Stück des Abends „C´est si bon“ (Henri Betti) gleichsam den gesamten Abend beschrieb: Alles war so gut, dass so mancher Besucher den Refrain mitsang.