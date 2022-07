Im Notfall schneller am Einsatzort in Dabringhausen : Container für den Rettungsdienst aufgebaut

Die vier Container-Module wurden am Donnerstag an der Mehrzweckhalle in Dabringhausen abgeladen und aufgestellt. In der kommenden Woche zieht dort der Rettungsdienst bis Ende September ein. Foto: Foto: Stadt Wermelskirchen/Kellermann

Dabringhausen Wegen der L 101-Sperrung: Sanitäter der Feuerwehr rücken von der Mehrzweckhalle Dabringhausen aus. Auf 60 Quadratmetern sind Schlafräume, Aufenthaltsraum und Lagerplatz untergebracht.

Die Vollsperrung der L101 hat Auswirkungen auf den Rettungsdienst: Weil die Anfahrtszeiten von Wermelskirchen nach Dabringhausen über die Umleitung im Notfall schlicht zu lange dauern würden, zieht der Rettungsdienst, der normalerweise an der Feuerwehrwache Vorm Eickerberg in Wermelskirchen stationiert ist, in der kommenden Woche direkt ins „Dorf“.

Dafür wurden jetzt vier Container-Module auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in Dabringhausen aufgestellt, die den Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern während ihrer 24-Stunden-Schichten als Unterkunft dienen. Auf der Gesamtfläche von 60 Quadratmetern sind Schlafräume, Aufenthaltsraum und Lagerplatz untergebracht. Bis voraussichtlich Ende September bleiben die Container für den Rettungsdienst in Dabringhausen in Betrieb.

Insgesamt gibt es beim Rettungsdienst der Feuerwehr Wermelskirchen 28 Rettungs- und Notfallsanitäter. Vor Ort im Dawerkuser Dorf befinden sich jeweils zwei Personen, „die im Notfall schnell an der Einsatzsstelle in Dabringhausen sein können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, die die Containerstationierung als gangbare Übergangslösung ansieht. Auch der Einsatzplan für den Brandschutz ist ebenfalls auf die neue Verkehrslage durch die L101-Sperrung abgestimmt. Bei einem Brandeinsatz in Dabringhausen werden nach den Freiwilligen in Dabringhausen und den Hauptamtlichen von der Wache Vorm Eickerberg nicht zuerst die Freiwilligen Brandbekämpfer aus Dhünn alarmiert, sondern die aus Tente/Unterstraße. So haben die Dhünner Feuerwehrleute Zeit, nachzurücken, ebenso der Stadtlöschzug, hatte Alexander Groß von der Feuerwehr zum Beginn der L101-Sperrung gegenüber unserer Redaktion erklärt: „Wir bekommen aber auch Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr aus Hilgen, wenn Menschenleben in Gefahr sind.“ Das gelte genauso bei Unfällen. Und auch die Freiwillige Feuerwehr in Odenthal hilft mit der Drehleiter, falls die Wermelskirchener gleichzeitig im Einsatz ist.