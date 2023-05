Wermelskirchen Comedy zur ungewöhnlichen Zeit im Haus Eifgen

Sanftenschneider ist dabei vor allem als Gitarren-Comedian unterwegs, der beispielsweise Flamenco-Töne vorspielt oder die fünf beliebtesten Songs auf Kreuzfahrtschiffen präsentiert. Etwa von Helene Fischer, die ihr „Atemlos durch die Nacht“ als „Abendbrot um halb acht“ wohl nur noch an der Melodie wiedererkennen würde, während die Spider Murphy Gang mit dem „Skandal am Oberdeck“ bestimmt keine Probleme hätte. Thamms Spezialität hingegen ist das Verlesen unterhaltsamer bis absurder Texte. Etwa über die „Gartenliebe der Anderen“ oder über den Klimawandel – ein an sich ernstes Thema, das er in humorvolles Gewand und den Titel „Heißer Text“ gepackt hat.