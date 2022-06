Wermelskirchen : „Freizeitgangster“ Nikita therapiert sein Publikum

Wermelskirchen Comedian Nikita Miller war nach mehrfacher Corona-Verschiebung am Freitag in der Katt zu Gast. Beim hauptsächlich männlichen Publikum zündeten seine Pointen.

Ethno-Comedy verbindet man in Deutschland meist mit Künstlern türkischer Herkunft – Kaya Yanar beispielsweise. Doch Nikita Miller bietet mit einem „sowjetrussischen“ Hintergrund eine andere Facette. Er lebt zwar schon seit Anfang der 1990er Jahre in Deutschland, hat aber zumindest durch seinen Vater Erinnerungen an die Zeiten, als Russland noch die halbe Erdkugel umspannt hat. Aber es geht nicht um Politik, Millers Programm heißt „Freizeitgangster gibt es nicht“, und es geht vor allem um die Kindheit und Jugend in einer sowjetisch geprägten Familie. „Wisst ihr, wovor alle Russen Angst haben? Vor ihrem Vater. Du weißt nie, wann er dir eine schmiert“, sagt Miller. Und dann vermischt er munter Popkultur, überspitzte Erinnerungen und eine immer zwischen schwäbischer Behäbigkeit und leicht arroganter Überheblichkeit schwankender Stimmfarbe.