Comedian gastierte im ausverkauften Haus Eifgen. : Sascha Thamm sorgt für Lacher

Wermelskirchen Der Comedian trat im Haus Eifgen auf. Durch die neue Corona-Schutzverodnung durften maximal 40 Gäste dabei sein. Auch am Platz musste der Mund-Nasenschutz getragen werden.

Nein, die Mimik der Besucher konnte Comedian und Poetry-Slammer Sascha Thamm bei seinem Auftritt im Haus Eifgen nicht sehen. Denn die Gäste durften im Laufe des Abends auch an ihrem Sitzplatz die angeordnete Mund-Nasen-Bedeckung nicht abnehmen. Das verlangen die neuen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Nach denen darf die Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) derzeit auch nur noch ein 40 Personen großes Publikum unterhalten – beim Gastspiel von Sascha Thamm wurde diese Maximalzahl erreicht, womit der Comedian augenzwinkernd verkünden konnte: „Toll, es ist ausverkauft. Noch fünf Karten mehr und wir wären nach nebenan ins Stadion gegangen.“

Bereits weit vor Veranstaltungsbeginn wies der Kult-in-Wk-Vorsitzende Michael Dierks die Besucher auf die neue Pflicht hin: „Sie müssen die Maske ab sofort immer aufbehalten – auch am Platz.“ Das löste natürlich Gegenfragen aus: „Wie soll das beim Trinken funktionieren?“ Für Dierks Anlass genug zur Reaktion mit Humor: „Nur Mut – immer durch.“ Und deutlich ernsthafter: „Es wird wohl nichts dagegen sprechen, die Maske mal kurz zum Trinken oder Luft-Schnappen abzunehmen.“

Dierks freute sich sichtlich, dass er trotz erhöhter Corona-Schutzmaßnahmen ein ausgebuchtes Haus begrüßen konnte. „Versuchen Sie aber nicht, die Frikadellen durch die Maske zu kriegen - das geht daneben“, warnte er das Publikum humorig. Der Kult-in-Wk-Vorsitzende und Sascha Thamm stehen in enger Verbundenheit zueinander, Thamms kreativem Kopf ist unter anderem der „Gitarren- Fisch “ entsprungen, der das Logo des Vereins bildet.

Sascha Thamm präsentierte den Besuchern ein Best-of-Programm aus seinem Schaffen. Er las Kurzgeschichten und Texte aus seinen zwei Büchern, die Alltagserbeobachtungen humorvoll und ironisch unter die Lupe nehmen: „Woanders muss ich mich immer erklären. Im Bergischen Land weiß man Bescheid, wenn ich von Sommertagen in der Jugend an der Bever spreche – Talsperre oder Learning by burning.“