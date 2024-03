Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen Dave Davis präsentierte sein lustvolles Spiel mit dem Klischee

Wenn in einem Kabarett gleich in den ersten Minuten eine Handvoll Klischees mit lustvoller Genüsslichkeit durchexerziert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kölner Comedian Dave Davis auf der Bühne steht. Am Donnerstagabend war das in der gut besuchten Kattwinkelschen Fabrik der Fall. Davis hatte sein Programm „Life is Live“ mitgebracht und hatte jede Menge Spaß am Spiel mit dem Klischee.