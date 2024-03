Mehrzweckhalle Dabringhausen Herrlicher Improvisation-Klamauk mit „Clamotta“

Der saß in der ersten Reihe und hatte zu Beginn des Abends eine besondere Aufgabe übertragen bekommen: Wurde sein Name gerufen, hatte eine begeisterte „La-Ola“-Welle zu erfolgen. Was auch so ausgiebig als Form der Anerkennung genutzt wurde, dass Eva Thiel das launig kommentierte: „Ist ja eine richtig sportliche Veranstaltung hier.“ Vor allem war der „Clamotta“-Auftritt allerdings fraglos eine richtig spaßige Veranstaltung.