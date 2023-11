Reformationstag in Wermelskirchen „Churchnight“ mit Lichterketten, Suppe und Lasse Siebel

Draußen vor der Kirche dampft schon die Suppe. Größe Töpfe stehen auf mobilen Herdplatten. Im Nieselregen brennt tapfer ein kleines Feuer in der Feuerschale. Währenddessen ist es in der Kirche voll geworden. Viele Besucher sind zur „Churchnight“ in den Hünger gekommen – Konfirmanden und junge Erwachsene, aber auch ältere Menschen und Gäste aus anderen Gemeinden.