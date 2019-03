Am Freitag will Christian Klicki CDU-Kreisvorsitzender werden: „Ich glaube das wird ein knappes Rennen“

Am Freitag will Christian Klicki CDU-Kreisvorsitzender werden

Wermelskirchen/Rhein-Berg Christian Klicki hofft neuer CDU-Kreisvorsitzender zu werden. Die Entscheidung fällt am Freitag in Bergisch Gladbach.

Noch eine Woche, dann wird es ernst für Christian Klicki. Am Freitag, 5. April wählt die CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis einen neuen Vorsitzenden. Der 26-jährige Wermelskirchener tritt gegen Uwe Pakendorf an. Der 40-Jährige ist derzeit Vorsitzender des Kreis-Zukunftsausschusses.

Der Wermelskirchener CDU-Vorsitzende sieht seinen Vorteil in der möglichen Ämterhäufung von Pakendorf. Der Rösrather tritt als Kandidat bei der Europawahl an. „Die Mitglieder müssen sich im Endeffekt entscheiden, ob sie jemanden möchten, der die ganze Woche vor Ort ist. Oder jemanden, der hoffentlich ins Europäische Parlament gewählt wird und sich dann allenfalls am Wochenende um den Kreis kümmern kann“, sagt Klicki.

Sollte Klicki gewählt werden, heißt es für ihn bis zum 26. Mai erst einmal seine gesamte Kraft in den Europa-Wahlkampf zu investieren. Dann will er seinen derzeitigen Kontrahenten unterstützen, „um ein hervorragendes Ergebnis einzufahren“, wie er sagt.

Ab dem 27. Mai wird dann die Kommunalwahl vorbereitet. Klicki möchte das Wahlprogramm für 2020 mit allen Mitgliedern im Kreis gemeinsam erarbeiten. Es passt zu seinem Ziel, die CDU als „Mitmach-Partei“ zu stärken. „Wir müssen die Alltagssorgen der Menschen vor Ort noch stärker in den Mittelpunkt rücken“, sagt er. In einer Zeit, in der die Volksparteien an Zuspruch verlieren, sei ein Sieg der CDU nicht sicher. Außerdem möchte Klicki den Rheinisch-Bergischen Kreis als innovative Wachstumsregion stärken.