Neue Veranstaltungsreihe im „Haus Eifgen“ Mitmach-Format regt zum Dialog an

Mehr als zwei Dutzend Interessierte waren gekommen. Zu Gast war der emeritierte Politikwissenschaftler Prof. Dr. Christoph Butterwegge – das Thema: „Krisenmodus und Ungleichheit in Deutschland“ mit den Schwerpunkten „Wachsende Spaltung und Armut als Herausforderung“, „Ohnmacht oder Chance zum Gestalten?“ sowie „Wie stärken wir uns und die Gesellschaft ?“ In gewissen Abständen wurden die Gäste mit Fragen und Stellungnahmen einbezogen, um den (Impuls-) Vortrag in einen Dialog zu verwandeln. Durch die Zuordnung an Tischen erhielten sie zudem Gelegenheit, immer wieder untereinander ins Gespräch zu kommen.