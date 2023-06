Abschied in Wermelskirchen Christine Bethke und Henning Beeres prägten das Schulleben an der Verbundschule Nord

Am Ende sitzt Christine Bethke in ihrem neuen Terrassenstuhl aus blauen und weißen Holzplanken und hält einen Strauß Blumen in der Hand. Ihre Kollegen singen und lehnen sich dabei an Udo Lindenbergs Melodie „Ich mach mein Ding“ an. Der Abschied fällt offensichtlich schwer – den Kollegen noch ein bisschen mehr als Christine Bethke. Schließlich hat die Sonderpädagogin nach all den Jahren im Schuldienst nun große Pläne mit ihrem Mann. Alaska. Island. Die ganze Welt. Nach 31 Jahren an der heutigen Verbundschule Nord geht sie in den Ruhestand – genauso wie Kollege Henning Beeres. Der Konrektor hat sich allerdings kurzfristig entschieden, doch noch ein Jahr zu bleiben. Die Abschiedsfeier am Montagmittag gilt nun trotzdem beiden. Henning Beeres allerdings wird am nächsten Morgen wieder mit seiner Tasche in die Schule kommen – während Christine Bethke dann schon im Ruhestand ist.