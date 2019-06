Christiane Beyer zu Flüchtlingen in Wermelskirchen : „Ohne Ehrenamt wäre Vieles nicht machbar“

Wermelskirchen Christiane Beyer arbeitet im Amt für Soziales und Inklusion. Im BM-Interview spricht sie darüber, wie die Stadt mit der Flüchtlingskrise umgegangen ist und welche wichtige Rolle das Bürger-Engagement dabei spielte – und heute noch spielt.

Beyer Die ehrenamtlichen Helfer haben große unbürokratische Unterstützung leisten können. Auch Menschen, die sich bisher nicht engagiert hatten, packten einfach mit an, etwa bei der Essensausgabe oder der Betreuung in den Sammelunterkünften in Dabringhausen, Dhünn und in der Schuberthalle. Auch die Spendenbereitschaft war zu dieser Zeit sehr hoch. Damals ist die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ entstanden, ein Zusammenschluss der katholischen und evangelischen Gemeinden. Dort waren die Freiwilligen als Dolmetscher, in der Erwachsenenbildung, bei der Hausaufgabenhilfe, der beruflichen Qualifizierung und in vielen anderen Bereichen der tatkräftigen Unterstützung tätig. Die Ehrenamtler haben in Veranstaltungen und Festen Möglichkeiten der Begegnung und des Kontakts untereinander geschaffen.