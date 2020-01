Kostenpflichtiger Inhalt: Weiterhin CDU-Fraktionsvorsitzender in Wermelskirchen : Christian Klicki orientiert sich beruflich neu

Christian Klicki sucht neue Herausforderungen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Am Freitag hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende seinen Verzicht auf die Beigeordneten-Stelle in Rade erklärt. Christian Klicki plant seine berufliche Zukunft neu und streckt die Fühler nach anderen Stellen aus – auch in Richtung freie Wirtschaft.