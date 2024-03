Konzert in Wermelskirchen Relaxter Jazz mit Kängurus

Das Programm an diesem Abend im Haus Eifgen ist besonders. Chris Hopkins, US-Jazz-Pianist mit Wahlwohnsitz in Deutschland, ist nach seinem ersten Wermelskirchener Gastspiel Anfang 2023 erneut im Haus Eifgen zu Gast. Dieses Mal hat er die „Jazz-Kangaroos“ mitgebracht. Drei australische Musiker, die zu den Besten ihres Faches gehören, teilen sich mit dem versierten Pianisten die Bühne. Der ist übrigens nicht nur Musiker, sondern auch Dozent an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Und das, was dieses großartige Quartett mitgebracht hat, begeistert das Publikum ganz offensichtlich sehr, wie am immer wieder aufbrandenden Szenenapplaus zu hören ist.