Kulturleben in Wermelskirchen Chor feiert Premiere auf der Bühne

Die Fenster stehen weit offen. Draußen streift der Herbstwind durch das hohe Gras. Die Sonne scheint in den freundlichen Saal des Vereinshauses „Kleine Linde“. Als Petra Weber dem Pianisten Hans-Dieter Hugo den Einsatz gibt, klingen die Töne von „Can't Help Falling in Love“ durch den Raum, nur einen Augenblick später stimmen die Sänger des Chores ein – mit voller Kraft. Ihre Stimmen erschaffen ein kleines Kunstwerk. „Es gibt diese Momente, in denen uns die Gänsehaut über die Arme läuft“, hat Doris Rott in der Kaffeepause des großen Probenwochenendes erzählt. Und Berit Wurth hat ergänzt: „Das sind die Suchtmomente.“