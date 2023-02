Kulturelles Leben in Wermelskirchen Chöre suchen noch Stimmen für das Konzert am 21. Mai

Wermelskirchen · Die Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen singen am 21. Mai gemeinsam beim großen Konzert in der Stadtkirche. Kinder und auch Erwachsene können im Februar noch in die Proben einsteigen.

15.02.2023, 05:56 Uhr

Die Juniorchor und der Kämmerchenchor proben gemeinsam unter der Leitung von Kantor Andreas Pumpa, der am Klavier begleitet. Foto: Jürgen Moll

Von Theresa Demski

Greta räumt die Notenzettel in ihre Tasche. Gerade ist die letzte Melodie des Nachmittags verstummt und die Achtjährige wirkt ganz zufrieden. „Singen ist einfach toll“, sagt sie dann, „man kann sogar dabei lächeln.“ Singen und Lächeln: Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die Gesangslehrerin Jutta Benedix für den Juniorchor im Gepäck hat. „Wir wollen Spaß haben beim Singen und das auch zeigen“, sagt sie. Der achtjährigen Greta gelingt das schon bestens: Wenn sie sich mit ihren Mitstreiterinnen des Juniorchores aufstellt, dann beginnt sie automatisch zu lächeln. Und dann stimmt sie an: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun.“ Alle wippen mit, auch Erwachsene stimmen ein. Und es wirkt fast ein bisschen so, als könne der Zuhörer dem Lied das Lächeln der jungen Sänger anhören.