Kostenpflichtiger Inhalt: Unter Auto-Mechanikern in Wermelskirchen : Der Chef als Praktikant in der Werkstatt

Frisches Öl für den Kleinwagen in der Inspektion: Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (vorne) kippt das Schmiermittel in den Motor – stets unter Beobachtung von Kfz-Mechatroniker Marco Weyand. Foto: Kandzorra, Christian

Wermelskirchen Die Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaft haben den Brückentag genutzt, um Praktika in Handwerksbetrieben zu absolvieren. Geschäftsführer Niocholas Kirch packte in einer Wermelskirchener Auto-Werkstatt mit an – und lernte dazu.