Kritik an Bleeks Beanstandung des Ratsbeschlusses : CDU und FDP gegen Archivarstelle

Kritik an Bleeks Beanstandung des Ratsbeschlusses

Blick in den Raum eines Stadtarchivs, in dem wichtige Dokumente für die Nachwelt fachgerecht sortiert aufbewahrt werden. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wermelskirchen Die CDU meint, dass es grundsätzlich möglich ist, die Archivaraufgaben an anderer Stelle anzugliedern oder auch extern zu beauftragen.

Die CDU- und FDP-Fraktionen bezweifeln, dass die Stadt eine unbefristete Vollzeitstelle für einen Archivar einrichten muss, um diese kommunale Pflichtaufgabe zu erfüllen. Und sie sind darüber verärgert, dass Bürgermeister Rainer Bleek nach der Ratssitzung den Beschluss zur Streichung dieser Stelle beanstandet hat. Als CDU-Vorsitzender griff Christian Klicki vor den 25 Anwesenden auf der Jahreshauptversammlung des Dabringhausener Ortsverbandes Bleek an: „Ich fühle mich arglistig getäuscht. Wir haben in der Sitzungsunterbrechung des Stadtrats nach einer Kompromisslösung gesucht und dabei hat der Bürgermeister zugesagt, dass er auf die Archivarsstelle verzichtet.“ Ohne diese Geschäftsgrundlage hätte die CDU dem neuen Doppel-Haushalt nicht zugestimmt, so Klicki. Wie berichtet, hatte sich die Ratsmehrheit darauf geeinigt, fünf der 30 geplanten neuen Stellen zu streichen.