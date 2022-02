Schulausschuss stimmt am 24. Februar ab : CDU hält sich Antwort auf Schulformfrage noch offen

Schulausschuss stimmt am 24. Februar ab

Wermelskirchen Die Christdemokraten wollen nach der jüngsten Fraktionssitzung weitere Gespräche führen, um „sorgsam eine Entscheidung zu finden“.

Die CDU hält sich ihre Antwort auf die Frage der Schulformentscheidung weiterhin offen. Das teilte der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Michael Schneider, als Ergebnis einer erneuten Fraktionssitzung zu dem Thema mit. Während sich zuerst die Grünen, dann auch FDP, SPD sowie Grüne gemeinsam und zuletzt Bürgerforum sowie Freie Wähler für eine Gesamtschule als weiterführende Schulform neben dem Gymnasium in Wermelskirchen ausgesprochen haben, will die CDU weitere Gespräche zur Entscheidungsfindung zwischen Real- oder Gesamtschule führen, sagte Michael Schneider: „Es ist uns wichtig, alle Seiten in dieser für uns enorm wichtigen Frage abzuwägen. Wir wollen uns die Zeit dafür nehmen, sorgsam eine Entscheidung zu finden.“ Es gehe darum, ganzheitlich zu denken und dabei die Aspekte des Arbeitsmarktes und der Schullandschaft ebenso zu integrieren wie auch „eine eventuelle Steigerung der Attraktivität für unser Umland zu generieren“.