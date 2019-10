Der Mandatsträger solle Anträge in politischen Ausschüssen stellen : Bremst Stadtrat „Müßener-Petition“ aus?

Am Montag tagt der Stadtrat – hier im „Ausweichquartier“Mehrzweckhalle Dabringhausen – zum ersten Mal nach der Sanierung der Säle wieder im Bürgerzentrum. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Der CDU-Fraktionsvorsitzende warf Andreas Müßener in der Hauptauschusssitzung vor, das demokratische Instrument als Mandatsträger zu missbrauchen. Am Montag könnte das Thema in der Ratssitzung diskutiert werden.

Mehrere Fraktionen kritisieren die von Andreas Müßener ins Leben gerufene Petitionen für ein „sicheres Wermelskirchen“ als puren Populismus. Als Mandatsträger missbrauche er diese Form der Bürgerbeteiligung statt klare Forderungen über einen Antrag an die politischen Gremien zu stellen, um Ziele durchzusetzen. In seiner Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses warf CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Klicki, Jurist mit Doktortitel, Müßener vor, die Petition missbräuchlich einzusetzen und appellierte an ihn, den politischen Weg zu beschreiten.



Was war vorher geschehen? Müßener agiert in Sachen Petition als Mitglied der Partei „Zukunft Wermelskirchen“, er sitzt aber auch im Stadtrat für die Fraktion „FÜR Wermelskirchen“, und war zuvor Mitglied der AfD. Vor Monaten griff er das Thema Sicherheit und Ordnung auf. Er hat Unterschriften-Aktionen für eine Polizeiwache in Wermelskirchen ins Leben gerufen. Für „Zukunft Wermelskirchen“ fordert er eine Aufstockung des Personals im Kommunalen Ordnungsdienst um vier Kräfte. Dazu initiierte er die Online-Petition für mehr Sicherheit, um ein Quorum zu erreichen: Das ist eine bestimmte Anzahl an Unterzeichnern. So kann generell ein Stimmungsbild eingefangen werden, wie wichtig ein Thema Bürgern ist und ob es sich lohnt, ein Bürgerbegehren anzustreben. Müßener fordert die Ratsmitglieder im Juni per E-Mail auf, persönlich Stellung zu der Petition „Friedliche Innenstadt Wermelskirchen“ zu beziehen. Das lehnten diese ab.

Info Geringe Chancen auf Durchsetzung Fakten Eine Polizeiwache wird es in der nächsten Jahren nach Angaben der Kreispolizeibehörde nicht geben. Politisch beschlossen ist die gemeinsame Wache in Burscheid. Zweitens hat der Stadtrat eine Aufstockung des Personals im kommunalen Ordnungsdienst um vier Mitarbeiter abgelehnt. Die Kommune ist in der Haushaltssicherung.

Was wirft Christian Klicki ihm vor? Grundsätzlich ist er nicht gegen dieses demokratische Instrument. „Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden“, sagte Klicki in der Hauptauschusssitzung. Andreas Müßener sei aber kein „Jedermann“ im Sinne des Grundgesetzes. „Er ist kein Petent im Sinne der Vorschrift. Als Mitglied des Rates ist Andreas Müßener ein öffentlich-rechtliches Organteil („Ratsmitglied“) im Selbstverwaltungsorgan Stadt Wermelskirchen. Er ist ein Teil der Verwaltung“, argumentiert Klicki. Müßener wolle sein Antragsrecht als Ratsmitglied bewusst nicht nutzen, sondern arbeite in all seinen politischen Ideen mit Petitionen. Wörtlich: „Wenn jedes Ratsmitglied nur in Form von Petitionen arbeiten würde, würden wir den Stadtrat ad absurdum führen.“ Gewählte Mitglieder des Rates hätten die Pflicht, die Anliegen der Bürger in Form von Anträgen und Anfragen in die Fachausschüsse zu bringen und öffentlich sowie fachlich zu diskutieren.

Was sagt Andreas Müßener zu den Vorwürfen? Er argumentiert, dass er die Petionen als Mitglied von „Zukunft Wermelskirchen“ gestellt habe, nicht als Mandatsträger. Er leitete den E-Mail-Schriftverkehr an die gemeinnützige Gesellschaft openPetition in Berlin weiter, diese verteidigt das Vorgehen Müßeners. Selbst Fraktionen hätten auf Bundesebene davon Gebrauch gemacht.



Was sagen andere Fraktionen? Oliver Platt, Fraktionsvorsitzender des Bürgerforums, sagt, dass die Privatperson Müßener und das Ratsmitglied nicht zu trennen seien. Er werde eine rechtliche Prüfung der Sache anregen. Mit den Petitionen wecke Müßener beim Bürger falsche Hoffnungen. Die Mail-Flut sei nicht mehr zu bewältigen.