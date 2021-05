CDU bestätigt Dr. Hermann-Josef Tebroke : Live und virtuell: „Hybrider“ CDU-Parteitag

Wermelskirchen/Rhein-Berg Mit 92,1 Prozent der Stimmen wurde Dr. Hermann-Josef Tebroke als Direktkandidat der CDU für die Bundestagswahl im September bestätigt. Erstmal fand der Parteitag in neuer Form statt: 70 Mitglieder waren vor Ort, andere verfolgten die Vorstellungen virtuell.

Das war ein schneller Durchmarsch: Beim 73. CDU-Kreisparteitag bestätigten die Mitglieder den Amtsinhaber als Direktkandidaten für die CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis für die Bundestagswahl am 26. September. Mit 92,1 Prozent der Stimmen wurde im „Bergischen Löwen“ in Bergisch Gladbach Dr. Hermann-Josef Tebroke als Kandidat für den Deutschen Bundestag gewählt. Insgesamt bekam Tebroke, der seit 2017 für die CDU Rhein-Berg Mitglied des Bundestages ist, 164 Ja-Stimmen bei 14 Nein- und 3 Enthaltungen.

Aufgrund der Pandemie hatte die CDU Rhein-Berg am Samstag ihren ersten „hybriden Parteitag“ veranstaltet, der für die Mitglieder sowohl als Präsenz-, als auch als virtuelle Veranstaltung angeboten wurde. Angemeldete Parteimitglieder fanden im Theatersaal des Bergischen Löwen ihren Platz. Insgesamt 70 Personen waren im Saal zugelassen, die Stühle entsprechend gestellt, damit für ausreichend Abstand gesorgt wurde. Von der CDU-Wermelskirchen waren neben CDU-Stadtverbandsvorsitzendem Stefan Leßenich auch Friedel Burghoff, Werner Allendorf und weitere 20 Mitglieder mit vor Ort. Gleichzeitig wurde der Parteitag per Videokonferenz an angemeldete Teilnehmer übertragen, die so an den Regularien teilnehmen und auch den Vorstellungsreden folgen konnten.