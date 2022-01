Wermelskirchener Fraktion : CDU beantragt Aufstockung in der Seniorenberatung

CDU beantragt Aufstockung in der Seniorenberatung

Wermelskirchen Für die kommende Sitzung des Wermelskirchener Stadtrats hat die CDU-Fraktion einen Antrag gestellt. Sie möchte die Teilzeitstelle in der Seniorenberatung aufstocken. Es brauche eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Seniorenarbeit.

Die CDU-Fraktion möchte die Teilzeitstelle in der Seniorenberatung aufstocken. Für die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales und Inklusion, dem Hauptausschuss und dem Rat der Stadt Wermelskirchen hat sie daher einen Antrag gestellt. Demzufolge soll die Stadtverwaltung damit beauftragt werden, den aktuellen Stellenanteil für die Seniorenberatung „auf bis zu eine Vollstelle kostenneutral im Rahmen des vorhandenen genehmigten Stellenplans zu erweitern“, schreibt der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Schneider.

Zur Begründung führt er an, dass aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse älterer Bürgerinnen und Bürger gelegt werden müsse. In den vergangenen Jahrzehnten habe die Stadt Wermelskirchen gezeigt, trotz der auch im Kreis vorhandenen angebotenen Leistungen, wie wertvoll eine Betreuung vor Ort in der Stadt sei.