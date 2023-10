Vortrag in Wermelskirchen Carsten Grüttner ist dem Fahrrad durch die Arktis gefahren

Der Schnee ist nicht die einzige Sache, die die Reisezeit für den Kölner ideal gemacht hat. „Genauso wichtig war auch, dass die Chance auf Nordlichter in dieser Jahreszeit besonders groß und es bereits relativ lange hell ist, etwa von acht bis sechzehn Uhr“, sagt Grüttner. In die Katt hat er nicht nur die große Leinwand mitgebracht, auf der er viele Fotos und auch den einen oder anderen Film zeigt. Sondern auch sein Fahrrad mit den dicken Ballonreifen und das Zelt, in dem er die Nächte im dicken Schlafsack verbracht hat. Aber die Hauptsache sind natürlich die Geschichten. Man möchte Horror-Ikone Stephen King zitieren, der in seiner Novelle „Atemtechnik“ den Satz geprägt hat: „Es ist die Geschichte, die zählt, nicht der Erzähler.“