Wirtschaft in Wermelskirchen „Carpe diem“ feiert Jubiläum in schwierigen Zeiten

Wenn der Geschäftsführer aus dem Fenster in seinem Büro an der Adolf-Flöring-Straße in Wermelskirchen blickt, dann sieht er, dass eine Mitarbeiterin in der Tagespflege nebenan gerade Blumen pflanzt. Er sieht Bewohner mit Rollator zum Eingang der Pflegeeinrichtung gehen. Und er kann verfolgen, wie das Restaurant seine Türen öffnet. Aber trotz des heiteren Alltags im Seniorenpark „Carpe diem“, ist Jan C. Schreiter nicht in Feststimmung. „So viele Einrichtungen haben in diesen Monaten Insolvenz angemeldet“, sagt er mit Blick auf die Mitwerber in ganz Deutschland. Der Gesellschaft „Carpe diem“ gehe es gut, sagt er dann. „Aber wir leben wirklich in einer sehr herausfordernden Zeit.“