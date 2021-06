Yoga in Wermelskirchen : „Jeder Mensch kann Yoga machen“

Carla Druschke ist selbstständige Yoga-Lehrerin und -Therapeutin und ist begeistert von den sanften Übungen und sagt: „Nach einer Yoga-Stunde ist man in aller Regel zufrieden, ruhig und entspannt.“ Foto: Privat

Wermelskirchen Carla Druschke ist vor zwölf Jahren zum Yoga gekommen, weil sie einen Kurs im SV 09 anbieten wollte. Heute ist sie selbstständige Yoga-Lehrerin und -Therapeutin. Im Interview erklärt sie, was Yoga so besonders macht.

Frau Druschke, was genau ist Yoga?

Carla Druschke Yoga ist sehr vielschichtig. Im Ursprung ist Yoga ein ganzheitlicher Ansatz, eine philosophische Lehre, die eine Vielzahl geistiger und körperlicher Übungen beinhaltet. Im Westen werden eher die Aspekte der Entspannung und Ruhe in Verbindung mit Beweglichkeit betont. Aus der indischen Tradition heraus ist Yoga die Vorbereitung auf die Mediation und eng mit dem Hinduismus oder Buddhismus verbunden, also spirituell geprägt.

Info Eine philosophische Lehre aus Indien Herkunft Yoga stammt aus Indien und ist eine philosophische Lehre, die sich aus mehreren geistigen und körperlichen Übungen und Praktiken zusammensetzt. Begriff Das Wort Yoga kann man im Sinne von Vereinigung oder Integration begreifen, aber auch als Anschirren und Anspannen des Körpers an die Seele.

Wie haben Sie selbst es kennengelernt?

Druschke Ich war Übungsleiterin im SV 09 in Wermelskirchen. Dort wurde vor etwa zwölf Jahren jemand gesucht, der Yoga-Kurse geben könnte. Keiner wollte das machen – also habe ich gesagt, dass ich eine Fortbildung besuche. Und das hat mich dann tatsächlich sehr begeistert. Ich hatte vorher über Yoga überhaupt nichts gewusst.

Und dann haben Sie sich dazu entschieden, Yoga zu unterrichten?

Druschke Das war der auslösende Moment für mich, ja. Ich habe dann die Fortbildung zur Kursleiterin gemacht, was ich toll fand – auch für mich selber. Die Ausbildung war leider nicht sehr intensiv, so dass ich sowohl die Yoga-Lehrer- als auch die Yoga-Therapeuten-Ausbildung absolviert habe.

Wie wird man zur Yoga-Lehrerin?

Druschke Es gibt viele Anbieter und Institute, bei denen man es lernen kann. Der Bund Deutscher Yoga-Lehrer bietet beispielsweise viele fundierte Ausbildungen an. Ich habe meine Ausbildung beim Institut für Yoga und Gesundheit in Köln gemacht. Die Ausbildung ist dreigeteilt, der Basiskurs umfasst 200 Stunden, der Aufbaukurs 300 – damit wird man vom Bund Deutscher Yoga-Lehrer anerkannt und kann sich dort registrieren lassen. Die Therapie-Ausbildung waren dann noch einmal etwa 200 Stunden. Ich habe die Yoga-Ausbildung mit Schwerpunkt Shivananda-Yoga gemacht – da gibt es feste Elemente aus Atem-, Bewegungs- und Entspannungsübungen, die aneinandergereiht werden, und die man dort lernt. Außerdem wird der Aufbau und die Durchführung von Yoga-Stunden vermittelt. Zusätzlich wurden Einheiten in weiteren Yoga-Stilen des Hatha-Yoga gelehrt – so habe ich ein großes Spektrum und kann die Übungen je nach Gruppe variieren.

Was macht Yoga für Sie besonders?

Druschke Was mich daran fasziniert, und als Lehrerin mit Freude erfüllt, ist der Umstand, dass fast alle Menschen glücklicher und zufriedener aus einer Yoga-Stunde herausgehen. Grundsätzlich kann jeder Mensch Yoga machen. Es gibt keine Rahmenbedingungen, die bestimmte Gruppen von Menschen vom Yoga ausschließen. Es können also auch bettlägerige oder chronisch kranke Menschen Yoga machen. Für mich persönlich ist Yoga eine ganz intensive Praxis, die den Körper fordert, stärkt und flexibel macht, ohne ihn dabei zu überlasten. Und Yoga ist ganzheitlich: Es hat neben den positiven Aspekten für den Körper immer auch eine unmittelbare Auswirkung auf den Geist und die Seele. Nach einer Yoga-Stunde ist man in aller Regel zufrieden, ruhig und entspannt.

Wer gehört zur Zielgruppe, die es ausüben?

Druschke Ich würde es eigentlich nicht einschränken wollen. Natürlich muss ich als Lehrerin sehen, welche Arten von Kursen ich anbiete und an wen diese sich richten. Ich bin etwa im Moment dabei, einen Kurs für Krebs-Patientinnen und -Patienten aufzubauen. Es kann nicht jeder in jeden Kurs gehen – aber jeder, der daran Interesse hat, wird auch einen für sich passenden Kurs finden. Für Bettlägerige bieten sich Einzelstunden an.

Was kann man mit gezielten Yoga-Übungen für sich selbst erreichen?

Druschke Viele Menschen spiegeln mir etwa, dass sie nach einer Yoga-Sitzung wunderbar schlafen können – auch wenn sie zuvor etwa mit Einschlafproblemen zu tun haben. Ich habe selbst erlebt, dass mein ganzer Muskelaufbau wesentlich besser geworden ist, genau wie meine körperliche Flexibilität zugenommen hat. Auf der psychischen Seite nehmen Ausgeglichenheit und innere Ruhe deutlich zu, wenn man regelmäßig Yoga-Übung macht.

Kann man Yoga auch in den Alltag im Büro einbauen?

Druschke Ja, das ist auf jeden Fall prima und sehr einfach möglich. Ganz wesentlich sind hier etwa die Atemübungen. Wenn man nach einem stressigen Telefonat etwa Atemübungen macht, dann schafft man es schneller, wieder zu sich zu kommen. Aber auch körperliche Bewegungsübungen sind im Büro problemlos möglich – etwa mal eben die Wirbelsäule in alle Richtungen zu bewegen. In der Mittagspause kann man auch ganz einfach eine Meditation machen, um wieder Kraft zu tanken – Tür zu, Telefon aus, zehn Minuten meditieren.

Glauben Sie, dass Yoga für die heutige, schnelllebige Gesellschaft besonders wichtig ist?

Druschke Ja, das glaube ich ganz entschieden. Yoga ist ein Kontrapunkt gegen den ganzen Stress des Alltags. Wenn Sie in die Yoga-Stunde kommen, dann sind Sie auf der Matte und in dem Raum, in dem Sie Yoga machen. Sie kümmern sich nur um sich selbst und um Ihren Atem. In dieser Stunde ist der ganze Stress des Alltags ausgesperrt. Weil auch Körperübungen enthalten sind, hat man die Möglichkeit, diesen Stress auch ganz konkret über den Körper abzubauen. Das ist heute sicherlich noch dringender nötig als früher – wobei auch in den alten Texten schon die Rede davon ist, dass man zwischendurch zur Ruhe kommen und entspannen soll.

Würden Sie Yoga heute als Trend bezeichnen?

Druschke Yoga ist auf jeden Fall ein Trend. Es war aber auch schon einer, als ich vor zwölf Jahren angefangen habe. Aber er hat sich verstärkt, das ist auch deutlich – die Menschen spüren, dass ein Nutzen durch das Yoga gegeben ist. Ich merke das auch durch die Nachfragen, die ich bekomme. Ich habe mit einem Kurs gestartet und bin mittlerweile bei zwölf Kursen. Ich merke aber auch, dass sich die Zahl der Angebote in den vergangenen zwölf Jahren in Wermelskirchen vermehrt hat. Und viele Menschen machen die Ausbildung zum Yoga-Lehrer – manchmal auch nur für sich selbst, um ihre Lebensqualität zu verbessern Aber Yoga ist auch weit mehr als ein Trend, dafür spricht schon die Jahrtausende alte Tradition.

Gibt es auch Menschen, für die Yoga nicht geeignet ist?

Druschke Eigentlich nicht, nein. Ich bin überzeugt: Jeder kann Yoga machen. Ich habe aber Menschen erlebt, für die manche Übungen wegen ihrer eigenen inneren Anspannung eine Qual waren. Die haben dann irgendwann wieder aufgehört. Aber ich denke, sie hätten besser weitergemacht, weil sie natürlich mit Yoga dieser inneren Konstitution hätten sehr gut begegnen können. Bei schwer depressiven oder psychisch erkrankten Menschen muss man allerdings genau beobachten, wie sie mit den Auswirkungen von Yoga zurechtkommen. Denn durch die Ruhe kommt man sehr zu sich selbst – und dann auch zu den eigenen Problemen. Das kann man in einer normalen Gruppe nur schwer auffangen.

Haben Sie für sich eine persönliche Lieblings-Übung?