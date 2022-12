Personal mit Tablets ausgestattet RVK-Busfahrer gehen jetzt mit „Heinzi“ auf ÖPNV-Tour

Die Tablets ersetzen ab sofort die papierbasierten Informationsquellen des RVK-Fahrpersonals. Warum das kein Luxus ist, sondern eher eine notwendige Konsequenz in einer Zeit der weiter zunehmenden Verkehrsdichte, des Klimawandels und einem enorm gestiegenen Bedarf an aktueller Information, erklärt RVK-Geschäftsführer Dr. Marcel Frank: „Wir müssen verhindern, dass eine Kluft zwischen den verfügbaren digitalen Möglichkeiten und ihrer Nutzung in Betrieben entsteht. Die Erwartungshaltung unserer Fahrgäste orientiert sich selbstverständlich an aktuellen technischen Entwicklungen. Hinzu kommt, dass der ÖPNV durch digitale Instrumente ein sehr viel moderneres und nachhaltigeres Arbeiten und Image entwickeln kann.“