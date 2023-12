Weihnachten in Wermelskirchen „Bus nach Bethlehem“ startet in Eipringhausen

Im Publikum sitzt an diesem Sonntag auch Pfarrer Hartmut Demski, der das Stück vor mehr als 20 Jahren als Krippenspiel auf die Bühne gebracht hatte – mit den Kindern des Kindergottesdienstes in Eipringhausen. Über Jahre hatten die Kinder am dritten Adventswochenende die Weihnachtsbotschaft in immer neuem Gewand erzählt. „Eigentlich ging es immer darum, die Geschichte von der Geburt Jesus in unsere Lebensverhältnisse und Lebenssituationen zu transportieren“, sagt Demski. Und so ist auch die Geschichte vom „Bus nach Bethlehem“ eine Weihnachtsgeschichte, die das Geschehen im Stall und die Gegenwart verbindet.