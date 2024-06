Aktion vor Europawahl 2024 in Wermelskirchen Rund 200 Teilnehmer setzen Zeichen für Vielfalt

Die evangelischen Kirchengemeinden in Wermelskirchen und Burscheid haben gemeinsam mit der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ einen Tag vor der Europawahl zum Sternmarsch eingeladen. Die Wermelskirchener haben sich am alten Obi-Gebäude in Tente auf den Weg gemacht, die Burscheider an ihrem Jugendzentrum. Über die Balkantrasse sind sie aufeinander zugegangen.