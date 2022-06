Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt : Missbrauchsfälle machen „sprachlos und wütend“

Wermelskirchen/Burscheid Der Verein „Frauen-Zimmer“, zuständig auch für Wermelskirchen, zeigt auf, dass öffentlich gemachte Fälle oftmals auf Betroffene „retraumatisierend“ wirken können.

Das Bekanntwerden des Missbrauchskomplexes in Wermelskirchen macht die Verantwortlichen des Vereins „Frauen-Zimmer“ sprachlos und wütend. „Es schockiert zutiefst“, heißt es in einer Stellungnahme von Christine Warning von der Frauenberatungsstellung in Burscheid, die auch für Wermelskirchen zuständig ist. Sie ist gleichzeitig eine Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt im Rheinisch-Bergischen Kreis. „Wieder steht die Frage im Raum“, so Christine Warning, „wie derartige Straftaten so lange unentdeckt bleiben können.“ Dabei spricht sie die aufgedeckten Taten des Wahl-Wermelskircheners an, aber auch die eines Kölner Fotografen, der vor Gericht steht.